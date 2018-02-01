Для украинской армии на Луганщине собрали более 11 млн грн

На Луганщине налогоплательщики довольно ответственно относятся к начислению и уплате военного сбора, который направляется на защиту государственного суверенитета, гарантий стабильности и укрепление экономической безопасности Украины.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

В Главном управлении ГФС в Луганской области сообщили, что в январе 2018 года поступления военного сбора составили 11 млн 74 тыс. грн. Это на 2,8 млн грн, или на 33,2% больше показателя за январь 2017-го года.

Напомним, военный сбор введен с августа 2014 года. Его ставка составляет 1,5% от объекта налогообложения. Плательщиками военного сбора являются физические лица - резиденты и нерезиденты, которые получают доходы в Украине. Ответственными за начисление военного сбора в бюджет являются работодатели, начисляющие доходы в виде заработной платы в пользу налогоплательщика.