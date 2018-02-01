Все КПВВ на Донбассе по состоянию на 9 февраля работают в штатном режиме

За минувшие сутки, 8 февраля 2018 года, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 36,7 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сегодня утром на находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 70/80; "Марьинка" - 50/80; "Новотроицкое" - 10/20; "Гнутово" - 50/40.

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме. Всего за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 36,7 тысячи человек и 4,7 тысячи транспортных средств. Кроме того, вчера в Станице Луганской задержали разыскиваемого за служебный подлог и хищение имущества. На этом же пункте пропуска задержали украинца с частично поддельным паспортом