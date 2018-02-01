В Луганской области пограничников обстреляли с территории РФ

С территории России 8 февраля был осуществлен обстрел из стрелкового оружия в направлении пограничных подразделений Украины в Луганской области. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Сегодня, около 12:30 из района населенного пункта Ушаковка (территория Российской Федерации) был осуществлен провокационный обстрел с применением стрелкового оружия в направлении подразделений, обеспечивающих охрану Государственной границы Украины", - сказано в сообщении.

Военнослужащие не пострадали. Огонь в ответ не открывался.

"Подчеркиваем, что этот обстрел с прилегающей территории грубо нарушает режим государственной границы и подвергает опасности жизни военнослужащих", - сказано в сообщении штаба.