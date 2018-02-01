В зоне АТО за сутки ранен один украинский военный

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 7 февраля 2018 года, ранен один украинский военнослужащий.

Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"В результате боевых действий один украинский военный получил боевое травмирование", - заявил он. По словам Гуцуляка, ситуация в зоне АТО продолжает накаляться, боевики интенсивнее используют запрещенные минскими соглашениями вооружения.