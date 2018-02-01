Парубий подписал закон о реинтеграции Донбасса

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о закон о реинтеграции Донбасса.

Как сообщает в карточке законопроекта на сайте парламента, документ был подписан главой ВР 8 февраля и передан на подпись Президенту Петру Порошенко.

Как сообщалось ранее, 18 января Верховная Рада в окончательном чтении приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» — так называемый закон о реинтеграции Донбасса.

«За» его принятие проголосовали 280 депутатов. Согласно документу, территории Донбасса признаются оккупированными, а Россия страной-агрессором.