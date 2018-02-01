Яценюк призвал к объединению антироссийских санкций за Крым и Донбасс

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в Вашингтоне выступил за обьединения санкций за российскую аннексию Крыма с санкциями за захват территорий Донбасса.

Об этом он сказал в интервью в программе "Час-Time" на "Голосе Америки" 7 февраля, сообщает пресс-служба "Народного фронта".

"Очень важно осознать, что опасность никуда не пропала. Путин будет делать все, что в его силах, для того, чтобы вернуть Украину (под свое геополитическое влияние), а мы просто обязаны делать все для того, чтобы Украина была самостоятельным и независимым государством", - сказал он. Яценюк сообщил, что во время его встреч в Вашингтоне поднимался вопрос санкций против РФ.

"Русский план – это любыми средствами и методами или разъединить Европейский Союз, или подорвать доверие к Украине, или розъединить ЕС и Соединенные Штаты. Или продемонстрировать, что якобы Россия - большой сторонник мирного процесса урегулирования, - чтобы снять санкции, которые очень жестко введены после того, когда Россия осуществила агрессию в Донецкой и Луганской областях. Санкции в отношении (незаконной аннексии) Крыма не такие жесткие. И поэтому второй вопрос, который мы поднимали, - необходимость объединить "крымские санкции" с санкциями по Донецку и Луганску. Чтобы Путин не думал, что если он уберется из Донецка и Луганска, то вся санкционная политика по отношению к Российской Федерации будет рассмотрена и останутся только частично символические санкции за незаконную аннексию Крыма", - подчеркнул Яценюк.

Во время встреч лидера "Народного фронта" в Вашингтоне поднимался также вопрос "переназначения президента Российской Федерации, которое будет именно в день незаконной аннексии Автономной Республики Крым".

"Я обратился к нашим американским партнерам с тем, чтобы Соединенные Штаты жестко осудили нелегитимность проведения выборов президента Российской Федерации на территории Украины. И в Сенате, и в Конгрессе, и в других государственных институтах Соединенных Штатов этот сигнал приняли", - сказал Яценюк. "Голосование на территории Автономной Республики Крым является незаконным. Это означает, что в целом избирательный процесс президента Российской Федерации не соответствует международному законодательству", - добавил он.