Германия предоставит Украине поддержку для полного восстановления территориальной целостности

В коалиционном соглашении между тремя партиями (ХДС/ХСС и СДПГ) прописана поддержка Германией полного восстановления территориальной целостности Украины и дальнейшего развития страны.

Однако, с определенными требованиями к Киеву, передает Deutsche Welle.

Так, представители Социал-демократической партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) в рамках коалиционного соглашения определили приоритеты внутренней и внешней политики будущего немецкого правительства.

В частности, в тексе соглашения говорится о планах предоставлять Украине поддержку с целью полного восстановления территориальной целостности страны, а также помощь для усиления стабильности и дальнейшего общественного развития.

Кроме того, новое правительство Германии готово предоставлять средства для восстановления Донбасса.

С целью добиться мира на Донбассе новое правительство и в дальнейшем активно будет сотрудничать с Францией, отмечается в документе.

Что касается условий к Киеву, то одно из них - соблюдение Украиной минских договоренностей, что включает в себя отвод тяжелого вооружения от линии разграничения и установления настоящего режима прекращения огня.

Также в соглашении указано, что за соблюдением мира на Донбассе должна наблюдать миротворческая миссия ООН. Еще одно условие - реформы в сфере борьбы с коррупцией и всеобъемлющая модернизация страны.

Готовность Германии оказывать финансовую поддержку Украине напрямую связана с прогрессом этих реформ. Коалиционное соглашение немецкого правительства также осуждает действия России в оккупированном Крыму и на Донбассе.