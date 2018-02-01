» » Германия предоставит Украине поддержку для полного восстановления территориальной целостности

Германия предоставит Украине поддержку для полного восстановления территориальной целостности

Сегодня, 09:31 citynews.net.ua | Напечатать

В коалиционном соглашении между тремя партиями (ХДС/ХСС и СДПГ) прописана поддержка Германией полного восстановления территориальной целостности Украины и дальнейшего развития страны. 

Однако, с определенными требованиями к Киеву, передает Deutsche Welle. 

Так, представители Социал-демократической партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) в рамках коалиционного соглашения определили приоритеты внутренней и внешней политики будущего немецкого правительства.

В частности, в тексе соглашения говорится о планах предоставлять Украине поддержку с целью полного восстановления территориальной целостности страны, а также помощь для усиления стабильности и дальнейшего общественного развития. 

Кроме того, новое правительство Германии готово предоставлять средства для восстановления Донбасса. 

С целью добиться мира на Донбассе новое правительство и в дальнейшем активно будет сотрудничать с Францией, отмечается в документе.

 Что касается условий к Киеву, то одно из них - соблюдение Украиной минских договоренностей, что включает в себя отвод тяжелого вооружения от линии разграничения и установления настоящего режима прекращения огня. 

Также в соглашении указано, что за соблюдением мира на Донбассе должна наблюдать миротворческая миссия ООН. Еще одно условие - реформы в сфере борьбы с коррупцией и всеобъемлющая модернизация страны. 

Готовность Германии оказывать финансовую поддержку Украине напрямую связана с прогрессом этих реформ. Коалиционное соглашение немецкого правительства также осуждает действия России в оккупированном Крыму и на Донбассе.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 09:31

Германия предоставит Украине поддержку для полного восстановления территориальной целостности

Сегодня, 09:06

За сутки в АТО зафиксировано 17 обстрелов

Вчера, 18:30

Лутковская вывезла из «ДНР» 20 заключенных

Вчера, 17:50

СМИ: В Москве задержан учредитель «индустриального союза Донбасса»

Вчера, 17:46

Полторак анонсировал строительство закрытых хранилищ на складах боеприпасов

Вчера, 17:36

В Лозно-Александровке задержали убийцу

Вчера, 16:26

Кабмин обновил список оккупированных населенных пунктов на Донбассе

Вчера, 15:57

РФ назначает на руководящие должности офицеров, воевавших на Донбассе

Вчера, 15:02

ОБСЕ подтвердила присутствие ВСУ в Катериновке

Вчера, 14:55

«ЛНР»: Украинская сторона передала тела двух погибших в боях 2014 года

Вчера, 14:26

В Германии допустили смягчение санкций против РФ после имплементации "Минска"

Вчера, 13:58

Правительство уточнило перечень неподконтрольных населенных пунктов в зоне АТО

Новости Украины:

Сегодня, 09:09

Порошенко уволил Ложкина с поста главы инвестиционного совета

Вчера, 18:23

Нацполиция за год объявила в розыск более 300 человек, подозреваемых в госизмене

Вчера, 17:55

В Украине начали масштабную реформу автобусных перевозок

Вчера, 17:50

СМИ: В Москве задержан учредитель «индустриального союза Донбасса»

Вчера, 17:34

На КПВВ задержан мужчина, перевозивший в Донецк алкотестеры для «ДНР»

Вчера, 16:29

Воспитательнице одесского лагеря грозит 3 года тюрьмы

Вчера, 15:59

В Краматорске арестован подозреваемый в изнасиловании 11-летней девочки

Вчера, 15:30

В Одессе Служба безопасности задержала шпиона ФСБ

Вчера, 14:59

МИД призывает усилить международное давление на Россию для освобождения политзаключенных

Вчера, 14:25

В Киеве разоблачили ОПГ, совершавшую аферы с недвижимостью

Вчера, 13:41

В Олимпийской деревне торжественно подняли флаг Украины

Вчера, 13:05

В греческих тюрьмах находятся около 200 украинских моряков

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 



^Наверх

 