РФ назначает на руководящие должности офицеров, воевавших на Донбассе

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование Вооруженных сил Российской Федерации назначает на руководящие должности офицеров, которые имеют опыт в боевых действиях против Украины на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом сообщает пресс-центр Минобороны.

"Так, на должность командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (г. Псков) воздушно-десантных войск ВС РФ назначен полковник Игорь Каплий, который в период 2015-2017 годов находился на должности командира 5 отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) т.н. 1 АК (армейский корпус) российских оккупационных войск на востоке Украины", - говорится в сообщение.