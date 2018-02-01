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За сутки в АТО зафиксировано 14 обстрелов

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

Боевики 14 раз нарушили режим тишины в Донбассе, увеличив количество вооруженных провокаций.

"Особенно активно террористы нарушали минские договоренности о прекращении огня в вечернее время", - подчеркнули в пресс-центре АТО .

На луганском направлении, в темное время суток, террористы активизировались у Троицкого. Там они неоднократно вели огонь по позициям ВСУ из 120-мм минометов, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов.

Из противотанкового ракетного комплекса боевики обстреляли украинских военных в Крымском, из гранатометов - в Катериновке, из стрелкового оружия нарушали перемирие неподалеку Станицы Луганской.

Днем террористы вели огонь из минометов калибра 120 и 82 мм в районе Новозвановки, а по позициям вблизи Новоалександровки пророссийские наемники стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На донецком направлении огневая активность была сосредоточена на Приазовье.

Минометы калибра 120-мм и 82-мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы боевики применили у Лебединского. Из 82-мм миномета и пехотного вооружения российско-оккупационные войска вели огонь по украинским опорным пунктам вблизи Павлополя, а из минометов калибра 120-мм - в районе Широкино.

Неподалеку Богдановки боевики совершил обстрел из БМП, а у Водяного - из стрелкового оружия


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