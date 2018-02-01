В Украине за неделю корью заболели 930 человек

Вчера, 5 февраля, от осложнений из-за кори умерла 25-летняя женщина в Ивано-Франковской области. Об этом сегодня на брифинге сообщил гендиректор центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита.

Он отметил, что по состоянию на 2 февраля 2018 года, ситуация с заболеваемостью корью остается напряженной.

"По данным центра общественного здоровья Минздрава Украины, за пятую неделю 2018 года корью заболели 930 человек: 295 взрослых и 635 детей. Это на 7% больше, чем за предыдущую, четвертую неделю", - сообщил он.

Курпита отметил, что всего с начала года корью заболели 3554 человека, из них 1165 взрослых и 2389 детей. В больницы госпитализированы 2345 больных.

"К сожалению, по состоянию на вчера, 5 февраля, подтвердился еще один летальный случай - 25-летняя женщина умерла в Ивано-Франковской области от осложнений, которые повлекла корь", - сказал он.

По его словам, осложнения от кори фиксируются у 7-11% больных, а летальные случаи бывают в 1 случае на 900-1000 заболевших.

"С начала года от осложнений от кори скончались 4 человек, из них двое детей и двое взрослых", - отметил он.