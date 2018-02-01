Более 30 тыс. контрактников вступили на службу в ВСУ в 2017 году

Более 30 тысяч украицев вступили военную службу по контракту в 2017 году в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

"В 2017 году на военную службу по контракту из числа граждан Украины, отобранных военными комиссариатами, было принято 30 тыс. 740 человек. Кроме того, 1976 срочников заключили контракты для дальнейшей военной службы", - говорится в сообщении.

В 2018 году из военных комиссариатов в учебные центры Вооруженных сил Украины уже направлено более 650 граждан Украины. В том числе, в учебные центры Сухопутных войск Вооруженных сил Украины - около 400 граждан. "Подавляющее большинство кандидатов на военную службу по контракту (около 90%) приняли решение проходить военную службу в боевых воинских частях Сухопутных войск", - сообщили в Минобороны. Кандидатам на военную службу по контракту из числа женщин предложены должности в боевых военных частях, мобильных госпиталях и отдельных санитарных ротах. Кроме того, в учебные центры также прибывают участники АТО.