Тука: В возвращении Донбасса дипломатия без оружия беспомощна

Поставки американского вооружения Украине не решат проблему по урегулированию ситуации на Донбассе, но помогут увеличить боеспособность украинской армии, а принятый закон №7163 будет способствовать этому.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Оружие решить этот вопрос самостоятельно не способно, а дипломатия без оружия – беспомощна. Только компиляция этих двух составляющих даст позитивный результат», – говорит он.

По его словам, многие оппоненты в поставках Украине оружия из США акцентируют внимание на наступательной политике в отношении Донбасса. «Мне все-таки кажется, что речь идет об оборонительном вооружении. Мощь нашей армии постепенно растет, но направлена не на то, чтобы атаковать, а на то, чтобы иметь возможность сдержать возможные атаки со стороны противника», – считает Тука.