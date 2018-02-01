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Рада одобрила создание Кредитного реестра Нацбанка

Сегодня, 17:14 citynews.net.ua | Напечатать

Верховная Рада Украины одобрила создание Кредитного реестра Национального банка Украины. За принятие такого решения проголосовали 226 депутатов.

Законопроектом  № № 7114-д национальному банку Украины передаются полномочия по Национальному банку Украины полномочия по созданию и ведению кредитного реестра, которые включают: - получение от банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц для целей ведения кредитного реестра и осуществления Национальным банком возложенных на него законом функций информации в отношении заемщиков; - предоставление банкам и бюро кредитных историй, определенной информации с кредитного реестра.

Кроме того, законом установлен размер задолженности заемщика перед банком, при условии превышения которого, банки получают доступ к информации из реестра о совершенных кредитных операциях с таким клиентом. Законом на Фонд гарантирования вкладов физических лиц возлагается обязанность по предоставлению информации для реестра о кредитных операциях банков, которые выводятся с рынка.


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