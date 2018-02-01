В зоне АТО обошлось без потерь среди украинских военных

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 5 февраля 2018 года, не пострадал ни один украинский военнослужащий.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"В результате вражеских обстрелов не пострадал ни один украинский военнослужащий", - сообщил Гуцуляк. Так, Гуцуляк отметил, что за прошедшие сутки в зоне АТО боевики 4 раза обстреливали позиции украинских военных. В частности, боевики обстреливали силы АТО в районе Светлодарской дуги и в районе Лебединского.