Для Украины закупили более миллиона доз бельгийской вакцины от кори

Для Украины закупили более миллиона доз вакцины от кори, паротита, краснухи. Первая партия из 220 тысяч доз вакцины от кори, паротита, краснухи прибудет в Украину в конце февраля 2018 года. Как сообщает пресс-служба Минздрава, бельгийскую вакцину производства Глаксо Смит Кляйн по заказу Минздрава доставит Детский фонд ООН в Украине, после чего вакцины сразу будут переданы в регионы.

Новая партия вакцины от кори была закуплена ЮНИСЕФ по заказу Министерства здравоохранения в рамках поддержки государственной программы иммунизации.

Вторая поставка - 800 тысяч доз вакцины КПК - планируется на конец марта, третья - 77 тысяч 600 доз КПК - должна прибыть в конце мая.

Во второй половине 2018 года ЮНИСЕФ поставит 901 тысяч 400 доз вакцины КПК.