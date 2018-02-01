Управлением внутренней безопасности ГФС Луганщины проведено 12 мероприятий для предупреждения коррупции

По информации управления внутренней безопасности территориальных органов ГФС в Луганской области, в январе текущего года проведено 12 тематических проверок, служебных расследований и проверок.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

По их результатам в одном случае установлено нарушение со стороны сотрудника одного из территориальных органов ГУ ГФС в Луганской области. По выявленному нарушению в правоохранительные органы направлены материалы проверки и составлен административный протокол о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией. Завершено досудебное расследование в отношении бывшего сотрудника ГНИ и направлено обвинительное заключение в суд по данному уголовному производству.