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Управлением внутренней безопасности ГФС Луганщины проведено 12 мероприятий для предупреждения коррупции

Сегодня, 11:50 citynews.net.ua | Напечатать

По информации управления внутренней безопасности территориальных органов ГФС в Луганской области, в январе текущего года проведено 12 тематических проверок, служебных расследований и проверок.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

По их результатам в одном случае установлено нарушение со стороны сотрудника одного из территориальных органов ГУ ГФС в Луганской области. По выявленному нарушению в правоохранительные органы направлены материалы проверки и составлен административный протокол о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией. Завершено досудебное расследование в отношении бывшего сотрудника ГНИ и направлено обвинительное заключение в суд по данному уголовному производству.


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