» » В зоне АТО за сутки ранены двое украинских военных

В зоне АТО за сутки ранены двое украинских военных

Сегодня, 13:54 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе за минувшие сутки, 4 февраля 2018 года, ранены двое украинских военнослужащих, еще один военный получил боевое травмирование.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"В результате вражеских обстрелов получили ранения двое наших защитников, еще один военнослужащий получил боевое травмирование. Их было эвакуировано в медицинские учреждения. Состояние здоровья наших защитников - удовлетворительное", - сообщил он. По словам Гуцуляка, в течение прошлых суток боевики активно нарушали режим тишины, применяя против украинских военных минометы различных калибров. В целом в течение минувших суток зафиксировано 5 обстрелов со стороны боевиков.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 20:25

Боевики обстреляли силы АТО из запрещенных минскими соглашениями минометов

Сегодня, 18:16

Экс-командир батальона ВСУ: ГПУ расследует гибель 48 человек под Авдеевкой по просьбе России

Сегодня, 17:59

МВД Украины и Грузии готовят соглашение по обмену водительскими удостоверениями

Сегодня, 17:58

В Северодонецке начали борьбу с несанкционированной торговлей

Сегодня, 17:02

В «ДНР» заявили, что им прислали неприемлемое предложение по обмену пленными

Сегодня, 16:59

Франция призывает Россию выполнять минские соглашения

Сегодня, 16:57

На шахте «Комсомольская» в Антраците пожар, горняки выведены на поверхность

Сегодня, 15:58

В Украине активизировались схемы "выплат" бывшим вкладчикам "МММ"

Сегодня, 15:09

По решению суда "Первомайскуголь" заплатит 380 миллионов частному предприятию

Сегодня, 14:30

Россия проводит отбор офицеров для ротации на Донбасс

Сегодня, 13:54

В зоне АТО за сутки ранены двое украинских военных

Сегодня, 13:07

ВСУ провели операцию на Светлодарской дуге, уничтожив двух боевиков

Новости Украины:

Сегодня, 19:17

В Киеве задержали группу угонщиков элитных автомобилей

Сегодня, 17:59

МВД Украины и Грузии готовят соглашение по обмену водительскими удостоверениями

Сегодня, 17:02

В «ДНР» заявили, что им прислали неприемлемое предложение по обмену пленными

Сегодня, 16:56

Из-за гриппа в Киеве закрыли 3 школы

Сегодня, 15:58

В Украине активизировались схемы "выплат" бывшим вкладчикам "МММ"

Сегодня, 15:06

Саакашвили проиграл апелляцию по предоставлению политубежища

Сегодня, 14:59

Мариупольский «экологический» чиновник погорел на взятке в Запорожье

Сегодня, 14:33

Минюст презентовал публичный реестр злобных неплательщиков алиментов

Сегодня, 13:55

В селе на Донетчине будут освещать улицы с помощью солнечной электростанции

Сегодня, 13:19

Порошенко назначил главу Волновахской райадминистрации

Сегодня, 13:03

Украина в рейтинге демократий отнесена к «гибридному режиму»

Сегодня, 12:38

В Киеве произошла стрельба, есть раненые

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 



^Наверх

 