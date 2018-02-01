В зоне АТО за сутки ранены двое украинских военных

В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе за минувшие сутки, 4 февраля 2018 года, ранены двое украинских военнослужащих, еще один военный получил боевое травмирование.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"В результате вражеских обстрелов получили ранения двое наших защитников, еще один военнослужащий получил боевое травмирование. Их было эвакуировано в медицинские учреждения. Состояние здоровья наших защитников - удовлетворительное", - сообщил он. По словам Гуцуляка, в течение прошлых суток боевики активно нарушали режим тишины, применяя против украинских военных минометы различных калибров. В целом в течение минувших суток зафиксировано 5 обстрелов со стороны боевиков.