ВСУ провели операцию на Светлодарской дуге, уничтожив двух боевиков

На Светлодарской дуге из-за постоянных провокаций со стороны боевиков была проведена операция по принуждению к соблюдению договоренностей о перемирии.

Об этом сообщил волонтер Юрий Мысягин у себя на странице в Facebook.

"Из-за постоянных провокаций со стороны противника на Светлодарской дуге, была проведена операция по принуждению противника к соблюдению договоренностей о перемирие. В результате операции, в которой участвовали военнослужащие 25-го батальона "Київська Русь" были ликвидированы двое террористов", - сообщил Мысягин. По его словам, был захвачен пулемет НСВТ калибра 12,7 вместе с треногой. Также волонтер рассказал, что был захвачен ручной противотанковый гранатомет и другое оружие, разные документы, среди которых были журналы наблюдений и карточки огня.