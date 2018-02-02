В серой зоне на Донбассе провалилась земля

В селе Чигари под Торецком произошли обвалы земли. Председатель гуманитарной миссии «Пролеска» Евгений Каплин зафиксировал на видео яму глубиной 5 метров и 6-7 метров в диаметре.

По предположению Каплина, обвал мог произойти из-за проседания шахтных выработок шахты им. Гагарина (находится на неподконтрольной территории).

«По словам местных жителей, первый провал грунта произошел около недели назад на глубину около метра. За день до нашего визита грунт провалился второй раз в том же месте. В 20 метрах от провала стоит жилой дом, в котором живут люди. За 100-150 метров от провала расположен водопровод, подающий воду из неподконтрольной части Донецкой области на ряд населенных пунктов на подконтрольной части области с населением в несколько сот тысяч человек», - говорится в сообщении.