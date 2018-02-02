В Луганской области 4000 домов остались без электроэнергии

В ночь на 4 февраля непогода вызвала массовые обесточивания в северной части Луганской области. По оперативной информации, по состоянию на утро обесточены полностью два населенных пункта и частично - еще два. Это - 70 трансформаторных подстанций. Без света оказались 3943 потребителя - в основном, на территории обслуживания Сватовской РЭС.

Несколько аварийных отключений произошло в самом Сватово, а также - в поселках Дачном и Сосновом. Кроме того, полностью обесточена Зориковка на территории обслуживания Беловодской РЭС. Это - 35 абонентов.

Восстановление электроснабжения осложняется хозяйственной кризисом в ЛЭО - из-за безденежья в течение всего года энергетики не имеют топлива для выезда ремонтных бригад, не имеют материалов для ликвидации повреждений, отрицательно влияет на ситуацию трехдневка на предприятии и отток квалифицированных специалистов.

Отметим, что массовые обесточивания при малейшем ухудшении погоды демонстрируют уязвимость Луганщины перед энергетическими угрозами, усиливается неготовностью к зиме сетей Луганского энергетического объединения. Во время морозов или метелей обесточивание даже на несколько часов приведет к страшным последствиям.