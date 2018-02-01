Штаб: Трое военнослужащих были ранены в результате обстрелов на Донбассе

Штаб: Трое военнослужащих были ранены в результате обстрелов на ДонбассеСегодня, 19:58
На Донецком направлении продолжаются обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-центр штаба АТО.
Обстрелы усилились в районе Авдеевки, где как отмечают в штабе, боевики использовали при обстрелах минометы калибра 82 мм, гранатометы различных видов и крупнокалиберные пулеметы.
На Приазовье под огнем из минометов 82 мм калибра и гранатометов оказались украинские военные в районе Павлополя и Лебединского.
В результате обстрелов трое украинских военных были ранены.