Солдат ВСУ из Сватовского района погиб на Приазовье

24-летний житель Сватовского района Александр Рыбальченко, военнослужащий в/ч А1302 погиб на Приазовье.

Об этом в Facebook написал глава Луганской облгосадминстрации Юрий Гарбуз.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким Героя. Александр вместе с четырьмя братьями и сестрами воспитывался бабушкой. У парня осталась беременная жена, с которой он состоял в гражданском браке. Мы в вечном долгу перед павшим защитником Украины и не оставим наедине с бедой его родных", - сказано в сообщении губернатора.