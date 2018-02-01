В следующем учебном году увеличится количество часов в школах меньшинств на изучение украинского языка

В Министерстве образования и науки Украины должны разработать модели обучения на украинском языке в школах национальных меньшин, учитывающих особенности разных языковых групп. Об этом на брифинге заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, - сообщает "Прямий".

"Мы должны учесть специфику этого перехода и специфику национальных меньшинств. Потому что для национальных меньшинств из других языковых групп значительно труднее выучить украинский язык, например для венгров, румын, принадлежащих к совершенно другим языковым группам. Им невозможно овладеть украинским языком на таком уровне, чтобы начать изучать все предметы на украинском языке с 5 класса. Итак, мы должны разработать модели, которые учитывают эти особенности для различных групп меньшинств. Эти модели будут представлены в проекте закона "Об общем среднем образовании". Вместе с тем в заключительных положениях закона об образовании определен переходный период до того, как вступит закон, и этот период был до 2020 года. Венецианская комиссия подчеркивает, что это очень короткий период", - сказала она.

По ее словам нужно время, чтобы переучить учителей и собственно улучшить методики обучения украинскому языку. В связи с этим идет обсуждение проекта закона изменений в заключительные положения в части удлинение переходного периода до 2023 года.

"Уже в следующем учебном году у нас увеличится количество часов в школах меньшинств на изучение украинского языка, и в части из них в зависимости от их языка мы уже будем предлагать предметы на украинском языке", - отметила она.