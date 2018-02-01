В марте пройдут госиспытания ракетного комплекса «Ольха»

В марте будут проведены государственные испытания ракетного комплекса «Ольха», и начнется серийное производство ракет для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщили в пресс-службе СНБО.

Турчинов назвал ракету «Ольха» уникальной и лучшей ее российского аналога «Смерч».

При этом он отметил, что на эти ракеты «уже есть огромный спрос и за рубежом».

«Но прежде всего должны обеспечить этим мощным оружием нашу армию», - добавил секретарь СНБО.

Напомним, 22 декабря 2016 года состоялись успешные испытания нового украинского ракетного комплекса «Ольха».