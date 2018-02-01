В ЛНР рассказали за что будут задержаивать чиновников и журналистов

Группировка «ЛНР» расписала в «законе», кого считает экстремистами, а также ввела наказание для тех, кто связан с экстремистскими действиями. В число тех, кому могут объявить предупреждение, вошли руководители политических партий, общественных (религиозных) объединений. Это касается средств массовой информации в том числе.

«ЛНР» 2 февраля приняла решение – «закон» о том, что может ликвидировать по решению «суда» организации и предприятия, которые помогают финансово или иным способом другим организациям вести экстремистскую деятельность. Помощью считаются «финансовые средства, объекты собственности, учебная, полиграфическая и материально-техническая база для осуществления экстремистской деятельности».

Должностных лиц, публичные высказывания которых могут расценить как экстремизм, в «ЛНР» также разрешили задерживать «в порядке, предусмотренном законодательством». Лица, которые не помешали экстремистским действиям, также могут быть уголовно наказаны.