В Северодонецке расказали, кто, чем и как может помочь семьям пропавших безвести

Международный комитет Красного Креста (МККК) считает, что вследствие конфликта в Донбассе по обе стороны линии разграничения как минимум 1500 человек пропали безвести. По данным организации, большинство зарегистрированных случаев связаны с событиями в зоне конфликта в 2014-2015 гг. Как результат, некоторые семьи уже три года живут, не зная что случилось с их близкими.

Об этом и других проблемах семей лиц, пропавших безвести говорили 1 февраля в Северодонецке в рамках круглого стола, прошедшего по инициативе МККК, сообщает пресс-служба организации.

Представители органов местной власти, Министерства социальной политики, полиции, СБУ, прокуратуры, вооруженных сил Украины приняли участие в обсуждении результатов исследования, проведенного Комитетом. Исследование опирается на выборку (19%) из числа всех зарегистрированых МККК случаев.

Исследование показало, что самая главная проблема таких семей – узнать судьбу пропавшего. В то же время, им приходится сталкиваться со многими другими трудностями, которые возникают как последствия. В частности, это финансовые, психологические и психосоциальные проблемы, ряд юридических сложностей. По мнению МККК, в Украине этому следует уделять больше вниманя.

«Пока поиск продолжается и семья не получила ответа, мы можем помочь этим людям, живущим с тяжелой неопределенностью», - считает руководитель субделегации МКЧХ в Северодонецке Лоренцо Редалье.

Несмотря на то, что механизмы для поиска пропавших безвести в Украине существуют, они не полностью адаптированы к ситуации, которая возникла в следствие конфликта, добавила координатор работы по вопросам пропавших безвести МККК Марьяна Чакон. «Мы считаеам, что ситуацию можно улучшить как на национальном, так и на региональном уровне», - подчеркнула она.

Заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Ольга Лишик отметила, что МККК единственная международная организация, мандат которой позволяет работать над проблемами пропавших безвести.

«Хочу поблагодарить МККК за то, что вы берете на себя такой пласт работы. Но также отмечу, что к сожалению, на сегодняшний момент статус семьи пропавших безвести не определен в нашем законодательстве, поэтому официально эти семьи не получают помощи. Я хочу обратиться ко всем, кто имеет информацию о таких семьях, мы хотели бы знать о них, чтобы иметь возможность помочь», - объяснила Лишик.

Представители органов внутренних дел в свою очередь акцентировали, что в поиске пропавших безвести, когда дело связано с неподконтрольной территорией, они нуждаются в поддержке МККК.

Региональный судмед координатор МККК Мария Долорес Морсийо-Мендес считает важным внедрение лучших механизмов координации между теми структурами, которые работают над поиском и идентификацией тел, как в отдельных регионах, так и на межрегиональном и национальном уровне.