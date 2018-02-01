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Частные военные компании РФ вербуют "добровольцев" на Донбассе для участия в боях в Сирии

Сегодня, 13:59 citynews.net.ua | Напечатать

Частные военные компании Российской Федерации вербуют "добровольцев" на оккупированном Донбассе для участия в боевых действиях в Сирии.

Об этом со ссылкой на информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк. 

"На временно оккупированной территории Донбасса активизировали свою работу вербовочные центры российских частных военных компаний. Осуществляется отбор  "добровольцев"  из числа местного населения, а также из соединений и частей так называемых 1 и 2 АК российско-оккупационных войск для дальнейшего направления для участия в боевых действиях в Сирии в марте текущего года", - сообщил он.

Как сообщается, приоритет отдается лицам, имеющим опыт боевых действий на Донбассе. Согласно данным разведки, вербовщики тщательно скрывают от "добровольцев" многочисленные случаи невыполнения частными военными компаниями условий контракта, невыплату надлежащего денежного обеспечения семьям погибших и возвращение их тел на родину.


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