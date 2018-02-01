В зоне АТО за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 1 февраля 2018 года, обошлось без потерь среди украинских военнослужащих.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"За прошедшие сутки ситуация на линии соприкосновения существенно не изменилась. Позиции Вооруженных сил Украины в очередной раз подверглись обстрелам со стороны российско-оккупационных войск.

В результате вражеских обстрелов ни один из украинских военнослужащих не погиб и не был ранен", - заявил он. Как сообщил представитель Минобороны, боевики за сутки четыре раза обстреливали силы АТО.