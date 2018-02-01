МИД РФ назвал условия возвращение российских военных в СЦКК на Донбассе

В Министерстве иностранных дел РФ назвали условия возвращения российских представителей в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает ТАСС.

"Мы выступаем за то, чтобы были обеспечены нормальные, гарантированные условия для работы и пребывания наших военных в СЦКК. Совместный центр должен иметь мандат, то есть прописанную и утвержденную процедуру оформления документов и порядок их действий. Одним словом, документ, который многое бы определял и гарантировал бы предсказуемость пребывания российских военных в этом центре", - заявил замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

"Кроме того, мы считаем необходимым, чтобы в этом центре были представлены Донецк и Луганск. Это тоже важное условие", - отметил он.

По словам российского чиновника, пока встречной реакции от украинских властей не поступало.