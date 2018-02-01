В Украине разоблачили механизм финансирования терроризма с помощью криптовалют

Служба безопасности Украины и Генпрокуратура разоблачили механизм финансирования террористических организаций "ДНР/ЛНР" через конвертацию криптовалют.

Об этом на брифинге заявил военный прокурор Анатолий Матиос, передает РБК-Украина.

"Сегодня до обеда завершили ряд обысков в Киеве, Киевской области и в Черкассах.

По их результатам приостановлена деятельность, связанная с использованием оборудования для майнинга криптовалют, часть из которых через электронные кошельки Qiwi и Яндекс-деньги, которые официально запрещены на территории Украины, направлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР"", - заявил Матиос.

По его словам, средства направлялись на закупку военной экипировки, снаряжения, оружия и боеприпасов. Военный прокурор отметил, что следствие установило организатора преступной деятельности, также получены данные о круге лиц, которые способствовали незаконному ввозу товаров двойного назначения. Как уточнили в СБУ, группа граждан России и Украины организовала в Киеве и Черкассах так называемые "фермы" по майнингу криптовалют.

"Участники группы также направляли часть денег на "поддержку" ряда интернет-ресурсов террористов, которые осуществляли антиукраинскую пропаганду. Оперативники спецслужбы задокументировали, что часть криптовалюты перечислялась непосредственно из РФ на электронные кошельки украинских сообщников", - говорится в сообщении. По данным СБУ, оборудование для майнинга нелегально поставлялось из России.