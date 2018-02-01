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В России от украинцев требуют писать жалобы на Украину в ЕСПЧ

Сегодня, 11:18 citynews.net.ua | Напечатать

Российские спецслужбы требуют от украинских граждан, выезжающих из Донбасса на постоянное проживание в РФ, подавать жалобы на Украину в Европейский суд по правам человека.

Об этом в интервью Украинской правде заявил заместитель министра юстиции, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лещина.

Он отметил, что пока неизвестно, сколько из 4226 жалоб по событиям в Донбассе и Крыму, находящихся в ЕСПЧ, поданы гражданами Украины, сколько - россиянами, юридическими или физическими лицами.

"Но, действительно, у меня есть информация от украинских спецслужб, что российские спецслужбы готовят такие массовые представления. Они требуют, например, от граждан, выезжающих в РФ на постоянное проживание, писать заявления в ЕСПЧ против Украины по разным причинам. То есть такую работу ведут", - сказал Лещина.

По его мнению, это "очевидное нарушение Европейской Конвенции". "Со стороны РФ это - фактически глобальное злоупотребление правом", - сказал замминистра юстиции.

Лещина также сообщил, что в ЕСПЧ есть четыре дела против Украины по искам, поданным родственниками погибших при катастрофе МН17. По его словам, заявители проживают в Германии, их защищает немецкий адвокат, который якобы имеет связи с российскими компаниями.

"Заявление сформулировали так, что вина Украины якобы заключается в том, что она позволила гражданским самолетам пролетать над своей территорией. На сегодня решения нет, будем смотреть, что скажут в ЕСПЧ", - сказал Лещина.


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