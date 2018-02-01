За сутки в АТО погиб военнослужащий

За сутки в АТО погиб военнослужащийСегодня, 09:50
За среду, 31 января, российско-оккупационные войска совершили пять обстрелов оборонительных укреплений сил АТО. Погиб один украинский военный, двое раненых.
Об этом передает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
В Луганском направлении российские войска несколько раз нарушали минские договоренности, вечером совершая обстрел украинских позиций в районе Новоалексеевки из 82-мм минометов и вооружения БМП, а также из стрелкового оружия возле Станицы Луганской.
"Подвергая опасности гражданское население, российско-оккупационные войска коварно обстреляли окрестности Крымского.
Три мины калибра 120-мм разорвались на участке местности в пределах этого прифронтового села.
По предварительной информации пострадавших среди мирного населения нет", - сообщили в штабе.
На Донецком направлении боевики из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов обстреляли украинские опорные пункты в пригороде Авдеевки.
На Приазовье, из стрелкового оружия, противник нарушал перемирие вблизи Павлополя.
"К сожалению, вследствие вражеских обстрелов погиб украинский воин, еще двое наших защитников получили боевые травмы. Выражаем соболезнования родным и близким защитника, который отдал жизнь за мирное будущее Украины", - говорится в сообщении.