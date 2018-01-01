В Водяном при обстреле погиб военнослужащий

Украинская сторона продолжает фиксировать нарушения режима «тишины» со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что полное соблюдение режима прекращения огня наблюдалось более суток, однако в полдень 30 января боевики возобновили обстрелы на Донецком направлении.

Так, используя крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие боевики обстреляли окрестности Водяного под Мариуполем, в результате чего погиб один украинский военнослужащий.

Группировки «ДНР/ЛНР» с начала суток не сообщали об обстрелах подконтрольной им территории.