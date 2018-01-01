ЛЭО из-за долгов обесточило насосную станцию, которая качает воду на Луганск

Сегодня, 30 января в 11:08, Луганское энергетическое объединение провело обесточивание Петровской насосной станции (Петровский водозабор) Попаснянского водоканала, что обеспечивает водой жителей неконтролируемой территории Луганской области, в частности, часть полумиллионного города Луганск и некоторые окружающие населенные пункты.

По информации пресс-службы «ЛЭО», причина обесточивания - долг водоканала, по состоянию на 30 января который составляет около 173 млн грн.

При этом долг сформировался как раз за счет долгов «ЛНР», так как 90% воды, добываемой водоканалом, поставляется на неконтролируемую территорию.

Следует отметить, что долги Попаснянского водоканала постоянно растут. Так, в декабре 2017 водоканал употребил электроэнергии на 8 млн 810 тыс. Грн, а оплатил - только 4 млн грн. Всего в 2017 году оплата водоканалом электроэнергии составила 52 500 000 грн. А начислено было больше 95 млн грн. то есть оплата составила всего чуть больше 50% от начисления.