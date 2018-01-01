В Попасной горел дом. Погиб мужчина

Сообщение о сильном задымлении в жилом доме в Попасной поступило 29 января в 19:44 в Службу спасения "101".

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным происшествиям в Луганской области.

На момент прибытия пожарных на место происшествия, огнем был полностью охвачен одноэтажный жилой дом. Во время разбора тлеющих конструкций дома, после ликвидации пожара, спасателями было обнаружено тело 57-летнего хозяина без признаков жизни.

Пожар на площади 24 м. кв. локализован в 20:22 и ликвидирован в 21:22. К ликвидации привлекались 6 человек личного состава 30-й Государственной пожарно-спасательной части на пожарной автоцистерне. Ведется следствие, на месте происшествия работают специалисты.