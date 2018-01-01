Сутки в АТО прошли без потерь

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 29 января 2018 года, ни один украинский военный не пострадал.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинских военный не погиб и не получил ранения", - сообщил он. По словам Гуцуляка, за прошедшие сутки в зоне АТО боевики открыли прицельный огонь только один раз - на Донецком направлении.

"Ночью, с 3:00, в течение 45 минут, противник вел прицельный обстрел из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия в сторону оборонительных позиций наших защитников в районе Каменки", - рассказал он.