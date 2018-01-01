Ситуация в зоне АТО ситуация стабилизировалась

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе день и вечер 29 января 2018 года прошли без нарушений режима тишины.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

"Вдоль линии разграничения сторон весь вчерашний день и вечер прошли без нарушений режима прекращения огня. За прошедшие сутки единственный обстрел со стороны российско-оккупационных группировок был зафиксирован еще глубокой ночью", - говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что на Донецком направлении боевики в течение 45 минут вели огонь по украинским позициям из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Каменка.

"В результате действий противника ни один украинский защитник не пострадал. На других участках обороны нарушений режима прекращения огня не наблюдалось", - добавили в штабе.