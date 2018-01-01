В Луганской области будут судить организаторов "референдума" в поддержку террористической организации ЛНР на территории города Счастье.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Отмечается, что весной 2014 года граждане Украины обеспечили проведение так называемого "референдума" в поддержку террористической организации ЛНР в городе Счастье.

"Указанные лица занимались организационными вопросами проведения псевдореферендуму, обеспечением явки людей для привлечения к работе так называемой "участковой комиссии", организацией охраны порядка при проведении "референдума", - говорится в сообщении.

В настоящее время указанные лица пока скрываются от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области.

Они объявлены в розыск и на основании постановления следственного судьи проведено специальное досудебное расследование, по результатам которого обвинительные акты направлены в суд.

За посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины) злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.