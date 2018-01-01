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В Луганской области будут судить организаторов "референдума" в поддержку ЛНР

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области будут судить организаторов "референдума" в поддержку террористической организации ЛНР на территории города Счастье. 

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

 Отмечается, что весной 2014 года граждане Украины обеспечили проведение так называемого "референдума" в поддержку террористической организации ЛНР в городе Счастье. 

"Указанные лица занимались организационными вопросами проведения псевдореферендуму, обеспечением явки людей для привлечения к работе так называемой "участковой комиссии", организацией охраны порядка при проведении "референдума", - говорится в сообщении. 

В настоящее время указанные лица пока скрываются от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области. 

Они объявлены в розыск и на основании постановления следственного судьи проведено специальное досудебное расследование, по результатам которого обвинительные акты направлены в суд.

За посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины) злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.


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