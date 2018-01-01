В штабе АТО не исключили масштабных терактов боевиков против мирных жителей и объектов инфраструктуры

Вооруженные провокации боевиков против мирного населения и объектов инфраструктуры по обе стороны линии соприкосновения возможны в зоне АТО в ближайшие дни. Об этом говорится в сообщении пресс-центр штаба спецоперации.

Отмечается, что "по данным разведки штаба АТО, в ближайшие дни на Донбассе возможны вооруженные провокации со стороны поддерживаемых Россией боевиков. Незаконные вооруженные формирования планируют прибегнуть к серьезным провокациям и даже террористическим актам против мирного местного населения по обе стороны линии соприкосновения".

Объектом провокаций и терактов могут стать жизненно важные объекты инфраструктуры: линии электропередач, водо- и газопроводы.

"Возможные провокации связаны с наращиванием интенсивности тренировок незаконных вооруженных формирований и очередного прибытия "гуманитарного конвоя" из России", - говорится в сообщении штаба.