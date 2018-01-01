Волкер передал российской стороне список заложников на Донбассе

Спецпредставитель Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер передал России списки тех, кто до сих пор находится в заложниках боевиков на Донбассе.

Об этом он сообщил во время телефонной конференции с журналистами, говоря о встрече с помощником Путина Владиславом Сурковым, передает "Громадське".

"Я встретился с несколькими бывшими заложниками, которые сейчас в Киеве. Они передали мне список имен тех, кто до сих пор заключенный", - сказал Волкер. Кроме того, он добавил, что во время встречи с Сурковым российская сторона записала эти имена.