«ДНР» предлагает Vodafone наладить связь через РФ

Так называемое министерство связи при группировке «ДНР» предложило руководству украинской компании Vodafone запустить альтернативный вариант связи через территорию России. Об этом заявил «министр связи ДНР» Виктор Яценко, передает сайт dnr-online.

«Мы имеем возможность технически принять их сигнал, "транспорт", в Ростове-на-Дону [Россия], через компанию МТС-Россия. Если им запрещено иметь какие-либо контакты с представителями Донецкой Народной Республики и юридическими лицами, то у нас есть достаточно серьезное предложение о возможности "стыка" в Ростове-на-Дону, где мы могли бы забрать это соединение и через те магистральные линии, которые подконтрольны ДНР, запустить связь», – сказал Яценко.

По его словам, в этом случае отпадает проблема безопасности магистральных кабельных соединений на линии соприкосновения.