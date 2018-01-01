Рева допускает возобновление пенсий после появления миротворцев на Донбассе

Украина не может осуществлять выплату пенсий в подконтрольных боевикам районах Донбасса из-за отсутствия органов государственной власти.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в интервью «Обозревателю».

«На оккупированных территориях мы не можем гарантировать людям их конституционные права. Мы не можем гарантировать право на личную безопасность, потому что там нет нашей полиции. Мы не можем обеспечить им право на медицинскую помощь, потому что там нет наших медучреждений. И там нет Пенсионного фонда и органов социальной защиты населения. Каким образом мы можем там платить людям пенсии?», – сказал Рева.

«Если миротворцев введут, наверное, это возможно», – отметит министр.

При этом, Рева указал на четвертую Гаагскую конвенцию, согласно с которой расходы «по управлению занятой территорией в объемах, которые выполняла законная власть» возлагаются на Россию.

По данным министра соцполитики, в 2014 году в отдельных районах Донбасса проживали 1,1 миллион пенсионеров, из которых 530 тысяч человек (ВПЛ) на сегодня получают украинскую пенсию.