» » Тука: Для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе украинцы должны быть готовы к компромиссам

Тука: Для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе украинцы должны быть готовы к компромиссам

Сегодня, 15:25 citynews.net.ua | Напечатать

Для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе украинцы должны быть готовы к компромиссам, и это не поражение. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Я не совсем понимаю, что еще должна сделать Украина для выполнения Минских соглашений. Все пункты выписаны. С другой стороны, я абсолютно понимаю, и соглашаюсь с той позицией, что путь к миру, к взаимопониманию вообще – это всегда путь компромиссов», – говорит он.

По его словам, согласно исследованию Центра Разумкова, 57% украинцев готовы на компромиссы ради мира на Донбассе, но не на все. «Компромисс – это не победа, но это и не поражение. Это очень важно понимать каждому нашему гражданину, что компромисс, мир – это не поражение», – сказал Тука.

Как сообщалось ранее, по мнению социологов, большинство украинцев согласны с тем, что для урегулирования конфликта на Донбассе необходимо идти на компромиссы, но на эмоциональном уровне общество пока что не готово.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:06

В штабе АТО не исключили масштабных терактов боевиков против мирных жителей и объектов инфраструктуры

Сегодня, 17:41

Волкер передал российской стороне список заложников на Донбассе

Сегодня, 16:40

«ДНР» предлагает Vodafone наладить связь через РФ

Сегодня, 15:48

Рева допускает возобновление пенсий после появления миротворцев на Донбассе

Сегодня, 15:25

Тука: Для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе украинцы должны быть готовы к компромиссам

Сегодня, 14:02

В «ДНР» заявили о контроле над сотней станций Lifecell

Сегодня, 13:31

В зоне АТО обошлось без потерь среди украинских военных

Сегодня, 13:28

Порошенко: В РФ взбесились из-за новых санкций США

Сегодня, 12:58

В Госпогранслужбе рассказали о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе

Сегодня, 12:38

Папа Римский: прошу князя мира, чтобы в Украине замолчало оружие

Сегодня, 11:51

Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных на учения в Украине

Сегодня, 11:37

С начала АТО погибли 69 пограничников

Новости Украины:

Сегодня, 18:05

Подозреваемый в убийстве во время стрельбы в Киеве задержан

Сегодня, 17:57

На 22 улицах Киева планируют увеличить разрешенную скорость

Сегодня, 17:42

Суд отказался отменять запрет сериала "Сваты"

Сегодня, 16:57

ФФУ: Иск «Динамо» ставит под сомнение территориальную целостность Украины

Сегодня, 15:14

Стрельба в Киеве: полиция сообщила подробности

Сегодня, 14:43

Нацбанк выпустит монеты с «киборгами» донецкого аэропорта

Сегодня, 13:59

Полиция устанавливает обстоятельства смерти пятимесячного ребенка в городе Горняк

Сегодня, 13:16

В Киеве возле станции метро Берестейская два человека получили огнестрельные ранения, один - умер

Сегодня, 12:59

В Черновицкой области будут судить бывших участников АТО за нападение на судью

Сегодня, 12:38

Папа Римский: прошу князя мира, чтобы в Украине замолчало оружие

Сегодня, 11:34

В Харьковском университете Воздушных Сил застрелился курсант

Сегодня, 10:54

В Николаеве в квартире нашли мертвыми двух взрослых и ребенка

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 