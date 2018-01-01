Тука: Для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе украинцы должны быть готовы к компромиссам

Для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе украинцы должны быть готовы к компромиссам, и это не поражение. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Я не совсем понимаю, что еще должна сделать Украина для выполнения Минских соглашений. Все пункты выписаны. С другой стороны, я абсолютно понимаю, и соглашаюсь с той позицией, что путь к миру, к взаимопониманию вообще – это всегда путь компромиссов», – говорит он.

По его словам, согласно исследованию Центра Разумкова, 57% украинцев готовы на компромиссы ради мира на Донбассе, но не на все. «Компромисс – это не победа, но это и не поражение. Это очень важно понимать каждому нашему гражданину, что компромисс, мир – это не поражение», – сказал Тука.

Как сообщалось ранее, по мнению социологов, большинство украинцев согласны с тем, что для урегулирования конфликта на Донбассе необходимо идти на компромиссы, но на эмоциональном уровне общество пока что не готово.