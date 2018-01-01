В зоне АТО обошлось без потерь среди украинских военных

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 28 января 2018 года, обошлось без потерь среди украинских военнослужащих.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет", - сообщил он. Гуцуляк отметил, что в течение прошлых суток боевики осуществили 4 прицельных обстрела украинских позиций, в том числе из 120-мм минометов. В частности, на Луганском направлении боевики три раза обстреливали позиции украинских военных, боевые действия велись преимущественно на Светлодарской дуге. Кроме того, боевики обстреливали Луганское из запрещенных минскими договоренностями минометов. Также, по словам Гуцуляка, на Донецком направлении боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины вблизи Широкино.