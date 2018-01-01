Порошенко: В РФ взбесились из-за новых санкций США

В РФ взбесились из-за введения США дополнительных санкции против ряда российских граждан и компаний.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время выступления в Военном институте телекоммуникаций и информатизации, которому было присвоено почетное наименование имени Героев Крут в 100-летие боя под Крутами, сообщили в пресс-службе Главы государства.

По его словам, в борьбе против агрессии России, борьбе за отстаивание суверенитета и своей территориальной целостности Украины опирается не только на собственные силы, но и на прочную поддержку мировой коалиции.

«Опираемся на мощную поддержку наших международных партнеров, которые отныне не только внедряют в поддержку Украины политику санкций, что сдерживает агрессора, но наконец и начали оказывать нам помощь оборонительным оружием», - констатировал Президент.

Он напомнил, что объявление новых санкций США против Российской Федерации произошло в день его переговоров с государственным секретарем США Рексом Тиллерсон в Давосе.

«Немедленно россияне начали жаловаться, что «американский санкционный принтер взбесился и штампует соответствующие решения, стремительно задирая кривую карательной статистики вверх». Но, по-моему, взбесились точно не в Вашингтоне, а в другой столице, на противоположном полушарии. А то, что цена российской агрессии против Украины будет только расти - это уж точно аксиома. И результат работы наших дипломатов - тоже», - подчеркнул Порошенко.

Президент отметил, что вместе с усилением работы дипломатов Украина, делая вывод из событий своей истории, усиливает и собственные силы внутри государства, продолжает наращивать боеспособность армии. «Мы делаем вывод и страхуемся от повторения ошибок. Создали и день за днем ​​укрепляем наши Вооруженные силы, нашу героическую армию, которая надежно держит оборону страны. И это наше главное достижение за последние годы», - подчеркнул он.