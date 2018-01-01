В Госпогранслужбе рассказали о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе

Контрольные пункты въезда/выезда на Донбассе в течение 28 января 2018 года пересекли 24,5 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что на КПВВ сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/75; "Марьинка" - 60/50; "Новотроицкое" - 50/40; "Гнутово" - 40/40.

Всего за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда/выезда линию разграничения пересекли 24,5 тысячи человек и 3,4 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 6200 человек и 780 транспортных средств; "Марьинка" - 6340 человек и 1230 транспортных средств; "Новотроицкое" - 4340 человек и 885 транспортных средств; "Гнутово" - 2285 человек и 480 транспортных средств; "Станица Луганская" - 5320 человек. Также сообщается, что на КПВВ "Майорское" в салоне автомобиля зафиксировали 27 грамм вещества растительного происхождения, в "Гнутово" и "Марьинке" в 3 автомобилях обнаружили витамины, сельхозтовары для содержания птиц, бумажные пакеты для муки, 600 пачек сигарет и 209 кг чищеных орехов.