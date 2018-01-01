Папа Римский: прошу князя мира, чтобы в Украине замолчало оружие

Папа римский Франциск I встретился с прихожанами украинской греко-католической церкви в Риме и рассказал, то молится за мир в Украине. Об этом сообщает «Радио Ватикана».

«Я понимаю, что ваши сердца трепещут сейчас не только от любви, но и от беспокойства за вашу страну, бичуемую войной и экономическими трудностями. Я здесь, чтобы сказать, что я близок к вам в своем сердце, в молитве и когда служу мессу. Я прошу Князя мира, чтобы оружие замолчало», – сказал Франциск.

По его словам, каждое утро и вечер смотрит на икону, которая напоминает ему об Украине.

«Хочу раскрыть вам один секрет. Ночью, перед тем, как идти в кровать, и утром, когда просыпаюсь, я всегда встречаюсь с украинцами. Каждый вечер перед сном я целую икону Пресвятой Богородицы, которую мне подарил ваш верховный архиепископ, и утром также здороваюсь с ней. Поэтому можно сказать, что начинаю и заканчиваю день по-украински», – рассказал папа римский.

Также Франциск отметил труд украинок, которые ухаживают за пожилыми итальянцами.

«Вы являетесь драгоценными и несете в многочисленные итальянские семьи возвещения Бога лучшим из всех способов, когда в своем служении опекаете людей заботливым и ненавязчивым присутствием», – заявил он.