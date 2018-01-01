Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных на учения в Украине.

Об этом свидетельствует информация на странице закона на сайте Верховной Рады Украины. Так, Порошенко сегодня, 29 января 2018 года, подписал закон №7428 "Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях".

Как говорится в пояснительной записке к документу, законопроект разработан Министерством обороны Украины для урегулирования вопроса относительно допуска подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных военных учениях, определения их общей численности, типов и количества вооружений, военной техники, сроков пребывания и мест дислокации на период проведения учений.

"Допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях будет осуществлен на основании одобрения Верховной Радой Украины принятого президентом Украины решения о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях", - говорится в пояснительной записке.