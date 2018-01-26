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Каждый год с начала АТО количество убийств становится меньше на 10-15%

Сегодня, 10:10 citynews.net.ua | Напечатать

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что является убежденным сторонником легализации огнестрельного короткоствольного оружия. 

Об этом он сообщил в интервью газете "Сегодня". "Каждый год с начала АТО у нас количество убийств становится меньше на 10—15%", - сказал генпрокурор. 

Эту особенность он объяснил наличием большого количества оружия на руках.

 "Преступник больше всего боится вооруженного отпора. Потому я, кстати, являюсь убежденным сторонником легализации огнестрельного короткоствольного оружия для взрослых людей, прошедших необходимую проверку, особенно для тех, у которых есть собственность и необходимость ее защищать. 

Кроме того, наша полиция после определенного периода реформ, ломки восстановила свой профессионализм и успешно ликвидирует организованные виды преступности", добоавил он. 

Также Луценко рассказал, что в 2017 году в суд отправили 77 тысяч обвиненных в кражах, 6,5 тысяч - в грабеже, 2500 - за автоугоны, 1700 - за разбои, и почти 1500 -  за убийства. 

По его словам, количество совершенных преступлений по всем показателям в Украине сократилось на 15-20%, а раскрываемость немного выросла. "Вообще раскрываемости в 98%, как это было в 2000-х годах, быть не может. Сейчас, насколько я знаю, она в районе 75%. А вот в Скотленд-Ярде, я когда-то интересовался, она примерно 40%", - добавил Генпрокурор.


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