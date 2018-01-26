Народный депутат Украины Игорь Мосийчук заявляет, что в Москве арестован бывший главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий.

Об этом он написал в "Фейсбуке".

"Щури пожирають щурів! З Москви підтвердили: вчора ФСБ заарештувало колишнього голову луганської окупаційної адміністрації Ігоря Плотницького. І так буде з кожним колаборантом! Одних як Гіві та Моторолу ліквідують українські силовики а інших на кшталт Плотницького зачистять кремлівські спецслужби. Наступний Захарченко!", - написал он.

Как сообщалось ранее, в результате противостояния, вызванного конфликтом между "главой ЛНР" Игорем Плотницким и "главой МВД ЛНР" Игорем Корнетом в оккупированном Луганске, Плотницкий был вынужден бежать на территорию России, сложив с себя "полномочия" "главы республики". Новым главарем "ЛНР" стал начальник "МГБ ЛНР" Леонид Пасечник.